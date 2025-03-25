У ЦПД при РНБО заперечили, що у Міноборони порівнювали підписку на Netflix з коштами за контракт 18-24

У Центрі протидії дезінформації заявили, що державні структури не розміщували подібну рекламу.

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В українському інфопросторі активно поширилась інформація про рекламну кампанію щодо підписання контракту на службу в Силах оборони України чоловіків 18-24 років, де отримані за контрактом кошти порівнюються з підпискою на «Нетфлікс». Однак, як вказали у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України, під час верифікування інформації у всіх відповідальних структурах, включно з Міноборони, стало відомо, що державні структури не розміщували подібну рекламу.

«Вона може бути частиною інформаційної кампанії впливу на «контракт 18-24». Зазначаємо, що зрив кампанії «контракт 18-24» загалом є частиною зусиль Росії щодо підриву обороноздатності України», - вказали там.

Як стало відомо на днях, у соцмережах активно публікували фото банерів нібито від Міноборони з підрахунками, скільки можна купити робуксів на виплачені кошти, а також, на скільки років можна оформити преміум-підписку на Netflix.

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