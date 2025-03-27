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Трамп объявил о введении 25% пошлины на все автомобили, не произведенные в США

08:48, 27 марта 2025
По словам Дональда Трампа, новые тарифы на автомобили вступят в силу 2 апреля и США начнут взимать пошлины на следующий день.
Трамп объявил о введении 25% пошлины на все автомобили, не произведенные в США
Источник фото: Darko Vojinovic/AP
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Президент США Дональд Трамп 26 марта заявил, что введет 25% пошлину на автомобили и легкие грузовики, импортируемые в США. Это решение направлено на стимулирование отечественных производителей.

«Это продолжит стимулировать рост, которого вы еще не видели», — сказал Трамп из Овального кабинета, пишет CBS News. «Мы фактически будем взимать пошлину в 25%. Но если вы собираете свой автомобиль в Соединенных Штатах, пошлины не будет».

По словам Трампа, новые тарифы на автомобили вступят в силу 2 апреля, и США начнут взимать пошлины на следующий день. Президент США добавил, что считает, что новая пошлина может принести от 600 миллиардов до 1 триллиона долларов дохода для страны в течение следующих двух лет.

«Эти средства будут использованы для значительного сокращения долга», — сказал Трамп. «В основном я рассматриваю это как снижение налогов и долгов».

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