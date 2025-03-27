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Зеленский заявил, что на столе есть предложение о безусловном прекращении огня с 11 марта, но РФ его отклоняет

08:30, 27 марта 2025
Также Президент подчеркнул, что Москва пытается внести дополнительные условия в соглашение о тише в Черном море.
Зеленский заявил, что на столе есть предложение о безусловном прекращении огня с 11 марта, но РФ его отклоняет
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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном 26 марта поблагодарил за неизменную, очень ощутимую и важную поддержку, а также за новый оборонный пакет от Франции объемом 2 млрд евро, который включает ракеты для самолетов Mirage, боеприпасы, ПТРК, бронемашины, инвестиции в ОПК и другое вооружение.

В то же время глава Украины отметил, что французские боевые самолеты Mirage-2000 проявили себя очень эффективно, поэтому их количество будут увеличивать.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что Москва пытается внести дополнительные условия в соглашение о тише в Черном море, которое не содержит предварительных условий, но Киев надеется, что американская сторона обеспечит безусловный характер прекращения огня в Черном море.

По словам Президента, с 11 марта на столе есть предложение о безусловном прекращении огня. Пока что Россия его отклоняет, отметил он.

Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что санкции против России должны оставаться в силе и усиливаться до тех пор, пока будет продолжаться российская оккупация.

«Сейчас не время уменьшать давление на Россию. Нужно больше совместных сильных шагов для того, чтобы справедливый устойчивый мир был», — подчеркнул Владимир Зеленский и отметил, что Украина делает ставку на сильную дипломатию, которая основывается на силе нашей страны.

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