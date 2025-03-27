Зеленський заявив, що на столі є пропозиція щодо безумовної тиші з 11 березня, але РФ її відкидає

Також Президент наголосив, що Москва намагається вписати додаткові умови в домовленість про тишу в Чорному морі.

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Президент України Володимиром Зеленським під час зустрічі зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном 26 березня подякував за незмінну, дуже відчутну і важливу підтримку та за новий оборонний пакет від Франції обсягом 2 млрд євро, до якого увійдуть ракети для літаків Mirage, боєприпаси, ПТРК, бронемашини, інвестиції в ОПК та інше озброєння.

Водночас глава України відмітив, що французькі бойові літаки Mirage-2000 проявили себе в дуже ефективно, відтак їхню кількість будуть збільшувати.

Також Володимир Зеленський наголосив, що Москва намагається вписати додаткові умови в домовленість про тишу в Чорному морі, яка не містить передумов, але Київ сподівається, що американська сторона забезпечить безумовний характер тиші у Чорному морі.

За словами Президента, з 11 березня на столі є пропозиція щодо безумовної тиші. Поки що Росія її відкидає, вказав він.

Крім того, український лідер наголосив, що санкції проти Росії повинні залишатися чинними та посилюватися стільки, скільки буде тривати російська окупація.

«Зараз не час зменшувати тиск на Росію. Треба більше спільних сильних кроків для того, щоб справедливий сталий мир був», - підкреслив Володимир Зеленський та зазначив, що Україна робить ставку на сильну дипломатію, яка базується на силі нашої країни.

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