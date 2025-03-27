Укрзалізниця відновила онлайн-продажі після масштабної кібератаки, але попередила про труднощі

Пасажирів просять користуватись застосунком виключно у випадках потреби в терміновій подорожі.

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Укрзалізниця відновила онлайн-продажі після масштабної кібератаки. На це пішло 89 годин. На першому етапі працюватиме тільки базовий функціонал: продаж та повернення квитків на всі напрямки глибиною 20 діб.

Водночас у компанії вказують, що система онлайн-продажів відновлена в резервному форматі. А так, як зараз система переживає пікові навантаження, можливі тимчасові технічні перебої в роботі, тож пасажирів просять користуватись застосунком виключно у випадках потреби в терміновій подорожі.

«Звертаємо увагу, що архіви квитків, придбаних раніше, недоступні в застосунку: квитки лишаються дійсними, знайти їх PDF-дублікати можна на електронній пошті, яка вказувалась в акаунті пасажира. Також варто перевірити папку «спам», квитки могли впасти туди», - зазначили в УЗ.

Для посадки в поїзд також можна використати скріншоти квитків з застосунку, а в разі відсутності обох варіантів квитків – просто показати на посадці квитанцію про оплату квитків з банківського застосунку, пояснили в Укрзалізниці.

Повернути раніше придбані в застосунку квитки та повернути кошти за автокупівлю можна через форму за посиланням на головній сторінці застосунку.

Наразі продовжується стабілізація онлайн-системи.

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