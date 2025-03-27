Укрзализница восстановила онлайн-продажи после масштабной кибератаки, но предупредила о трудностях

Пассажиров просят использовать приложение исключительно в случае необходимости срочной поездки.

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Укрзализница восстановила онлайн-продажи после масштабной кибератаки. На это ушло 89 часов. На первом этапе будет работать только базовый функционал: продажа и возврат билетов по всем направлениям глубиной 20 суток.

В то же время в компании указали, что система онлайн-продаж восстановлена в резервном формате. Так как система сейчас переживает пиковые нагрузки, возможны временные технические сбои в работе, поэтому пассажиров просят использовать приложение исключительно в случае необходимости срочной поездки.

«Обращаем внимание, что архивы билетов, приобретенных ранее, недоступны в приложении: билеты остаются действительными, найти их PDF-дубликаты можно на электронной почте, которая была указана в аккаунте пассажира. Также стоит проверить папку «спам», билеты могли попасть туда», — отметили в УЗ.

Для посадки в поезд также можно использовать скриншоты билетов из приложения, а в случае отсутствия обоих вариантов билетов — просто показать на посадке квитанцию об оплате билетов из банковского приложения, пояснили в Укрзализнице.

Вернуть ранее приобретенные в приложении билеты и получить деньги за автокупить можно через форму по ссылке на главной странице приложения.

В настоящее время продолжается стабилизация онлайн-системы.

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