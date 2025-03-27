Трамп оголосив про введення 25% мита на всі автомобілі, що не вироблені в США

За словами Дональда Трампа, нові тарифи на автомобілі набудуть чинності 2 квітня і США почнуть стягувати мита наступного дня.

Джерело фото: Darko Vojinovic/AP

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп 26 березня заявив, що запровадить 25% мито на автомобілі та легкі вантажівки, імпортовані до США. Це рішення покликане стимулювати вітчизняних виробників.

«Це продовжуватиме стимулювати зростання, якого ви ще не бачили», — сказав Трамп з Овального кабінету, пише CBS News. «Ми фактично стягуватимемо мито у 25%. Але якщо ви збираєте свій автомобіль у Сполучених Штатах, мита не буде».

За словами Трампа, нові тарифи на автомобілі набудуть чинності 2 квітня, і що США почнуть стягувати мита наступного дня. Президент США додав, що вважає, що нове мито може залучити від 600 мільярдів доларів до 1 трильйона доларів доходу для країни протягом наступних двох років.

«Ця сума буде використана для значного скорочення боргу», - сказав Трамп. «В основному я розглядаю це як зниження податків і боргів».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.