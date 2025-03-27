Міноборони розширило перелік бригад, до яких можна приєднатися за контрактом 18-24

У Міністерстві оборони повідомили, що кількість бригад, до яких добровольці можуть приєднатися за проєктом «Контракт 18-24», значно збільшено. Відповідний наказ підписав начальник Генерального штабу Збройних Сил України.
До шести бригад, з якими добровольці у віці від 18 до 24 років можуть підписати контракт, додались ще 10:
Водночас як і раніше, можна приєднатися і до:
Таким чином є можливість підписати контракт, обравши бригаду із Сухопутних військ, Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ та Сил безпілотних систем.
Раніше ми писали, що у ЦПД при РНБО заперечили, що у Міноборони порівнювали підписку на Netflix з коштами за контракт 18-24.
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