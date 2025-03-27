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Міноборони розширило перелік бригад, до яких можна приєднатися за контрактом 18-24

10:18, 27 березня 2025
До шести бригад, з якими добровольці у віці від 18 до 24 років можуть підписати контракт, додались ще 10.
Міноборони розширило перелік бригад, до яких можна приєднатися за контрактом 18-24
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У Міністерстві оборони повідомили, що кількість бригад, до яких добровольці можуть приєднатися за проєктом «Контракт 18-24», значно збільшено. Відповідний наказ підписав начальник Генерального штабу Збройних Сил України. 

До шести бригад, з якими добровольці у віці від 18 до 24 років можуть підписати контракт, додались ще 10:

  • 3 окрема штурмова бригада
  • 24 окрема механізована бригада
  • 93 окрема механізована бригада
  • 30 окрема механізована бригада
  • 128 окрема гірсько-штурмова бригада
  • 36 окрема бригада морської піхоти
  • 39 окрема бригада берегової оборони 30 корпусу морської піхоти
  • 25 окрема повітряно-десантна бригада
  • 80 окрема десантно-штурмова бригада
  • 59 окрема штурмова бригада.

Водночас як і раніше, можна приєднатися і до:

  • 72 окремої механізованої бригади
  • 95 окремої десантно-штурмової бригади
  • 38 окремої бригади морської піхоти
  • 28 окремої механізованої бригади
  • 10 окремої гірсько-штурмової бригад
  • 92 окремої штурмової бригади.

Таким чином є можливість підписати контракт, обравши бригаду із Сухопутних військ, Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ та Сил безпілотних систем.

Раніше ми писали, що у ЦПД при РНБО заперечили, що у Міноборони порівнювали підписку на Netflix з коштами за контракт 18-24.

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ЗСУ військові війна контракт Міноборони військова служба

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