Міноборони розширило перелік бригад, до яких можна приєднатися за контрактом 18-24

До шести бригад, з якими добровольці у віці від 18 до 24 років можуть підписати контракт, додались ще 10.

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У Міністерстві оборони повідомили, що кількість бригад, до яких добровольці можуть приєднатися за проєктом «Контракт 18-24», значно збільшено. Відповідний наказ підписав начальник Генерального штабу Збройних Сил України.

До шести бригад, з якими добровольці у віці від 18 до 24 років можуть підписати контракт, додались ще 10:

3 окрема штурмова бригада

24 окрема механізована бригада

93 окрема механізована бригада

30 окрема механізована бригада

128 окрема гірсько-штурмова бригада

36 окрема бригада морської піхоти

39 окрема бригада берегової оборони 30 корпусу морської піхоти

25 окрема повітряно-десантна бригада

80 окрема десантно-штурмова бригада

59 окрема штурмова бригада.

Водночас як і раніше, можна приєднатися і до:

72 окремої механізованої бригади

95 окремої десантно-штурмової бригади

38 окремої бригади морської піхоти

28 окремої механізованої бригади

10 окремої гірсько-штурмової бригад

92 окремої штурмової бригади.

Таким чином є можливість підписати контракт, обравши бригаду із Сухопутних військ, Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ та Сил безпілотних систем.

Раніше ми писали, що у ЦПД при РНБО заперечили, що у Міноборони порівнювали підписку на Netflix з коштами за контракт 18-24.

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