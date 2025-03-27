У ЄС відреагували на анонсоване Трампом 25-відсоткове мито на імпорт автомобілів

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відповіла на запровадження Дональдом Трампом тарифів на імпорт автомобілів.

Джерело фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на рішення президента США Дональда Трампа запровадити 25-відсоткові мита на імпорт автомобілів, пише Politico.

«Я глибоко шкодую про рішення США запровадити тарифи на експорт європейських автомобілів», — сказала фон дер Ляєн у заяві, опублікованій пізно ввечері 26 березня. «Тарифи — це податки — погані для бізнесу і ще гірші для споживачів однаково в і США, і в Європейському Союзі».

Вона сказала, що Європа оцінить тарифи. Водночас фон дер Ляєн вказала, що ЄС продовжуватиме шукати рішення шляхом переговорів, захищаючи при цьому свої економічні інтереси.

«Як велика торгова держава та сильна спільнота з 27 держав-членів, ми спільно захищатимемо наших працівників, підприємства та споживачів у всьому Європейському Союзі», — сказала вона.

Як пише Politico, у 2024 році Сполучені Штати імпортували легкових автомобілів на 214 мільярдів доларів, у тому числі з таких країн як Японія, Мексика та Південна Корея.

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