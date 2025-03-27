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Польща призупинила прийняття заяв про надання притулку мігрантам на кордоні з Білоруссю

10:54, 27 березня 2025
Уряд прийняв постанову про призупинення розгляду заяв про надання притулку.
Польща призупинила прийняття заяв про надання притулку мігрантам на кордоні з Білоруссю
Джерело фото: iStock
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Уряд Польщі прийняв постанову про призупинення розгляду заяв про надання притулку на польсько-білоруському кордоні. Документ діє з 27 березня на 60 днів. Перед цим Прем’єр-міністр країни Дональд Туск заявив, що постанову розглянуть «без зайвих зволікань». Про це пише Рolsatnews.

Рішення, яке було анонсоване ще у жовтні 2024 року, надасть уряду Польщі право призупиняти реєстрацію заяв про надання притулку у визначених прикордонних зонах на термін до 60 днів, який може бути продовжений.

Виняток становитимуть вразливі групи людей, зокрема неповнолітні без супроводу дорослих та вагітні жінки.

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Польща уряд прикордонники кордон

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