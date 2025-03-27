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Україна у переговорах про вступ до ЄС очікує на відкриття кластеру «Зовнішні відносини»

12:06, 27 березня 2025
Андрій Сибіга відзначив, що українська сторона очікує офіційного скринінгового звіту Європейської Комісії та, відповідно, рішення про відкриття переговорного кластеру.
Україна у переговорах про вступ до ЄС очікує на відкриття кластеру «Зовнішні відносини»
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Рівень сумісності зовнішньої політики України, а також політики безпеки та оборони з відповідними політиками ЄС є безпрецедентно високим. Це було підтверджено в процесі скринінгу законодавства за переговорним розділом «Зовнішня політика та політика безпеки та оборони», який завершився на початку березня цього року, повідомили у Міністерстві зовнішніх справ.

Попередні підсумки скринінгу, готовність України на цьому етапі переговорів та подальші кроки обговорили у МЗС на нараді під головуванням міністра Андрія Сибіги та за участі голови відповідної переговорної групи, заступника міністра Євгена Перебийноса.

Як вказується, у ході скринінгу українська делегація презентувала Європейській Комісії та Європейській службі зовнішньої діяльності детальну інформацію про реалізацію зовнішньої політики, політики безпеки і оборони України. Окрему увагу приділили аналізу політик у сферах запобігання конфліктам, нерозповсюдження зброї масового знищення, боротьби з тероризмом, протидії дезінформації та інформаційним маніпуляціям.

Очільник МЗС Андрій Сибіга відзначив, що рівень приєднання України до зовнішньополітичних заяв та рішень ЄС, що є одним з критеріїв у переговорах та вступі, складає 95% за підсумками 2024 року, і 100% за підсумками перших місяців 2025 року.

Міністр зазначив, що наразі українська сторона очікує офіційного скринінгового звіту Європейської Комісії та, відповідно, рішення про відкриття переговорного кластеру «Зовнішні відносини».

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ЄС МЗС Україна Андрій Сибіга

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