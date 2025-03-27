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Вступ України в НАТО не є частиною мирної угоди зараз, але це може змінитися у майбутньому – Марк Рютте

10:48, 27 березня 2025
Марк Рютте також підкреслив, що практичне співробітництво між Україною і НАТО залишається дуже інтенсивним.
Вступ України в НАТО не є частиною мирної угоди зараз, але це може змінитися у майбутньому – Марк Рютте
Фото: Reuters
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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що союзники на саміті у Вашингтоні підтвердили незворотність шляху України до НАТО, але вони ніколи не говорили, що вступ має розглядатися як частина мирної угоди. Про це він сказав у Польщі під час спілкування зі слухачами Варшавської школи економіки.

«Є два аспекти. Перший: НАТО продовжило перспективу для України щодо членства в Альянсі. Це набуло чіткого повторення у Вашингтоні під час минулого саміту, де ми заявили, як Альянс, що шлях України до НАТО є незворотним. Я також завжди підкреслював: ми ніколи не говорили, що членство України в НАТО має бути частиною мирної угоди. Що сказали американці, - що, з їх точки зору, як суб’єкт мирної угоди, Україна не має отримувати членства в НАТО. Але це, безумовно, відрізняється від того, що може трапитися у майбутньому», - заявив Рютте.

Також він підкреслив, що практичне співробітництво між Україною і НАТО залишається дуже інтенсивним.

Раніше радник президента США з нацбезпеки Майк Волц заявляв, що вступ України до НАТО «неймовірно» малоймовірний.

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США НАТО Україна

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