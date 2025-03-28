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В Хмельницкой области двух лесоводов подозревают в продаже древесины без документов

07:00, 28 марта 2025
Мужчины требовали у предпринимателя деньги за отпуск неучтенных лесоматериалов без оформления соответствующих документов.
В Хмельницкой области двух лесоводов подозревают в продаже древесины без документов
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В Хмельницкой области двух работников одного из лесохозяйственных предприятий подозревают в требовании у предпринимателя денег за отпуск неучтенных лесоматериалов без оформления соответствующих документов, сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, мужчины потребовали у предпринимателя деньги за отпуск неучтенных лесоматериалов без оформления соответствующих документов. Об этом факте он сообщил в правоохранительные органы.

Задокументирован факт получения ими 93 тыс. грн за отпуск 8 м3 дерева дуба.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей.

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