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Условия соглашения с США по полезным ископаемым постоянно меняются, – Зеленский

17:55, 27 марта 2025
По словам Владимира Зеленского, украинские и американские команды работают соглашением по полезным ископаемым.
Условия соглашения с США по полезным ископаемым постоянно меняются, – Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не планирует поездку в США, поскольку этот вопрос не стоит на повестке дня. Он также отметил, что условия соглашений по полезным ископаемым постоянно меняются.

«Пока что в Вашингтон не собираюсь ехать, потому что нет такого вопроса на повестке дня. Второе, мы имеем очень много этих договоров о полезных ископаемых. И поэтому я хотел бы к этому относиться не теоретически, а практически: когда будет конечная версия от США того или иного договора, очередного, потому что постоянно меняются условия», - сказал Зеленский во время пресс-конференции в Париже после встречи лидеров по поддержке Украины и безопасности в Европе.

Президент отметил, что сейчас украинские и американские команды работают над этим вопросом, поскольку США меняют правила и предлагают новые соглашения. Он подчеркнул, что такие соглашения требуют детального изучения и ратификации в парламенте, а перед тем юристы должны работать над документами.

«Сначала юристы работали над одним соглашением, потом над вторым, в конце концов договорились о рамочном соглашении», - пояснил Зеленский.

Он добавил, что пока рано говорить о соглашении, которое неоднократно меняли. Он подчеркнул, что для Украины важно сохранить поддержку США, в частности в вопросах помощи и обмена разведданными.

«Безусловно Америка важна. И решения, которые Америка может продемонстрировать могут повлиять на остановку войны. Мы (Украина - ред.) за сотрудничество с США. Мы не хотим давать никаких сигналов США, побуждать США останавливать Украине помощь, или останавливать обмен разведданными. Для нас важно все это сохранить. И поэтому конструктивно действуем ежедневно», - добавил Зеленский.

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США Владимир Зеленский

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