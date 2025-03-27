США відновлять фінансування Радіо Свобода

США повернули фінансування для Радіо Свобода, але з можливістю змін у майбутньому.

Фото: EPA-EFE

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Агентство США з глобальних медіа (USAGM) скасувало своє рішення про скасування фінансування для «Радіо Свобода». Про це йдеться в документі, підписаному старшою радницею керівника агентства Кері Лейк, який надійшов до суду округу Колумбія 26 березня.

В офіційному листі зазначено, що розірвання угоди для «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода» (RFE/RL) було скасовано. Однак, Кері Лейк підкреслила, що агентство зберігає право скасувати фінансування у майбутньому.

Згідно з офіційними даними USAGM, у 2025 році для фінансування «Радіо Свобода» було виділено $153 млн. Раніше медіа оскаржило скасування цього федерального фінансування , і суд постановив на його користь, зобов’язавши агентство відновити фінансування.

Водночас, USAGM залишає за собою право змінити рішення щодо фінансування в майбутньому. Поточне фінансування розраховане до 30 вересня 2025 року.

Нагадаємо, що Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода подало до суду на Агентство США з глобальних медіа (USAGM), а також на посадовців USAGM Карі Лейк і Віктора Моралеса, щоб заблокувати їхню спробу припинити дію федерального фінансування для RFE/RL.

Федеральний суддя США тимчасово заблокував спробу адміністрації Трампа закрити «Радіо Свобода».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.