Комісіям Верховної Ради пропонують дати право ініціювати дисциплінарне провадження щодо суддів

Депутати пропонують наділити тимчасові слідчі і тимчасові спеціальні комісії парламенту повноваженнями ініціювати дисциплінарне провадження щодо суддів.

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Тимчасові слідчі і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради можуть отримати право ініціювати дисциплінарне провадження щодо суддів. Відповідний законопроект 13137 про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів щодо удосконалення дисциплінарних та інших процедур зареєструвала група народних депутатів на чолі з головою профільного комітету Денисом Масловим.

Так, пропонується визначити, що дисциплінарне провадження стосовно судді також розпочинається за ініціативою тимчасової слідчої або тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради. Днем початку здійснення дисциплінарного провадження є звернення тимчасової слідчої або тимчасової спеціальної комісії.

Відповідні зміни також пропонується внести до Закону «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України». А саме, що слідча комісія має право у разі виявлення інформації, що може містити ознаки вчинення суддею дисциплінарного проступку, більшістю голосів від затвердженого Верховною Радою складу слідчої комісії може ухвалити рішення про звернення до органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо судді, для вирішення питання про відкриття дисциплінарної справи щодо такого судді чи відмову в її відкритті.

Відповідно також і спеціальна комісія у разі виявлення інформації, що може містити ознаки вчинення суддею дисциплінарного проступку, більшістю голосів може ухвалити рішення про звернення для вирішення питання про відкриття дисциплінарної справи щодо судді.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», цим законопроектом з суддів пропонують стягувати до 100% місячної винагороди за серйозний дисциплінарний проступок.

Також депутати пропонують, аби злісні скаржники на суддів платили по 30 тисяч грн за кожну скаргу.

Крім того, цим законопроектом до закону про адвокатуру пропонують внести зміни щодо розширення підстав для дисциплінарного провадження щодо адвокатів.

Автор: Наталя Мамченко

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