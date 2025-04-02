Комиссиям Верховной Рады предлагают дать право инициировать дисциплинарное производство в отношении судей

Депутаты предлагают наделить временные следственные и временные специальные комиссии парламента полномочиями инициировать дисциплинарное производство в отношении судей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Временные следственные и временные специальные комиссии Верховной Рады могут получить право инициировать дисциплинарное производство в отношении судей. Соответствующий законопроект № 13137 о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законодательные акты относительно совершенствования дисциплинарных и других процедур зарегистрировала группа народных депутатов во главе с председателем профильного комитета Денисом Масловым.

Так, предлагается установить, что дисциплинарное производство в отношении судьи также начинается по инициативе временной следственной или временной специальной комиссии Верховной Рады. Днем начала осуществления дисциплинарного производства считается обращение временной следственной или временной специальной комиссии.

Соответствующие изменения также предлагается внести в Закон «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины». А именно, что следственная комиссия вправе, в случае выявления информации, которая может содержать признаки совершения судьей дисциплинарного проступка, большинством голосов от утвержденного Верховной Радой состава следственной комиссии принять решение об обращении к органу, осуществляющему дисциплинарное производство в отношении судьи, для решения вопроса об открытии дисциплинарного дела в отношении такого судьи или об отказе в его открытии.

Соответственно, специальная комиссия в случае выявления информации, которая может содержать признаки совершения судьей дисциплинарного проступка, большинством голосов также может принять решение об обращении для решения вопроса об открытии дисциплинарного дела в отношении судьи.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этим законопроектом с судей предлагают взыскивать до 100% месячного вознаграждения за серьезный дисциплинарный проступок.

Также депутаты предлагают, чтобы злостные жалобщики на судей платили по 30 тысяч гривен за каждую жалобу.

Кроме того, этим законопроектом в закон об адвокатуре предлагают внести изменения относительно расширения оснований для дисциплинарного производства в отношении адвокатов.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.