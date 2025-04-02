Минюст разъяснил, как прекращаются аресты на недвижимость в уголовных делах

Какие особенности прекращения в Государственном реестре прав на недвижимое имущество арестов, наложенных в уголовных производствах – консультация Центрального межрегионального управления Министерства юстиции.

Фото: GlobalBud Ukraine

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Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции предоставило разъяснения относительно особенностей прекращения арестов на недвижимое имущество, наложенных в уголовных производствах. Закон Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений» (далее - Закон), в п. 4 ч. 1 ст. 4 предусматривает, что в Государственном реестре прав на недвижимое имущество (далее - Государственный реестр прав) подлежат регистрации обременения прав на недвижимое имущество, объект незавершенного строительства, будущий объект недвижимости, в частности, арест.

В соответствии с ч. 1 ст. 170 Уголовного процессуального кодекса Украины (далее - Кодекс) арестом имущества является временное, до отмены в установленном этим Кодексом порядке, лишение по определению следственного судьи или суда права на отчуждение, распоряжение и/или пользование имуществом, относительно которого существует совокупность оснований или разумных подозрений считать, что оно является доказательством уголовного преступления, подлежит специальной конфискации у подозреваемого, обвиняемого, осужденного, третьих лиц, конфискации у юридического лица, для обеспечения гражданского иска, взыскания с юридического лица полученной неправомерной выгоды, возможной конфискации имущества. Арест имущества отменяется в установленном настоящим Кодексом порядке.

Правоотношения по аресту имущества, наложенного в рамках уголовного производства, регулируются главой 17 Кодекса.

Во время досудебного расследования, судебного разбирательства вопрос о наложении ареста на имущество решают следственный судья или суд (ст. 173, 174 Кодекса).

Вместе с тем, арест имущества может быть отменен полностью или частично постановлением следственного судьи во время досудебного расследования или суда во время судебного производства по ходатайству подозреваемого, обвиняемого, их защитника или законного представителя, другого владельца или владельца имущества, представителя юридического лица, в отношении которого осуществляется производство, если они докажут, что в дальнейшем в применении этой меры отпала необходимость или арест наложен необоснованно (ч.1 ст.174 Кодекса).

Согласно ч. 4 ст. 174 Кодекса прокурор одновременно с вынесением постановления о закрытии уголовного производства отменяет арест имущества, если оно не подлежит специальной конфискации.

При этом, по предписаниям ч. 4 ст. 132 Кодекса (с изменениями, внесенными Законом № 2810-IX от 01.12.2022, вступившим в силу 29.12.2022) постановление следственного судьи или суда о применении мер обеспечения уголовного производства прекращает свое действие после окончания срока его действия, отмены меры пресечения, принятия оправдательного приговора или закрытия уголовного производства в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.

Ч. 5 ст. 13 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» определено, что выводы по применению норм права, изложенные в постановлениях Верховного Суда, являются обязательными для всех субъектов властных полномочий, которые применяют в своей деятельности нормативно-правовой акт, содержащий соответствующую норму права.

Таким образом, в постановлении Объединенной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда от 15.04.2024 (дело № 554/2506/22) содержится вывод о применении нормы, предусмотренной абз. 1 ч. 4 ст. 132 Кодекса, согласно которому в случае закрытия следователем, прокурором уголовного производства в порядке, предусмотренном Кодексом, меры обеспечения уголовного производства, среди которых и арест имущества, прекращают свое действие в силу прямого указания ч. 4 ст. 132 Кодекса. Постановление следственного судьи об отмене ареста имущества или отказе в его отмене, вынесенное после закрытия уголовного производства, не предусмотрено уголовными процессуальными нормами.

Учитывая приведенное, в случае прекращения действия ареста имущества в связи с закрытием уголовного производства или окончанием срока действия постановления следственного судьи или суда о применении мер обеспечения уголовного производства, основанием для государственной регистрации прекращения обременения вещного права будет постановление о закрытии уголовного производства или соответствующее определение суда или постановление следственного судьи или суда о применении мер обеспечения уголовного производства, которым определен срок его действия, - по истечении такого срока.

Стоит напомнить, что заявителем в случае подачи документов для проведения государственной регистрации прекращения обременения вещных прав может быть орган государственной власти, орган местного самоуправления, их должностные лица, которыми установлено, изменено или прекращено обременение, лицо, в интересах которого установлено, изменено или прекращено обременение, или уполномоченные ими лица (абз. 3 п. 3 ч. 1 ст. 2 Закона).

Также важно то, что государственная регистрация обременений прав проводится независимо от местонахождения недвижимого имущества в день регистрации соответствующего заявления в Государственном реестре прав (абз.3 ч.5 ст.3, ч.1 ст.19 Закона).

В соответствии со ст. 34 Закона за государственную регистрацию обременений прав предусмотрено взимание административного сбора в размере 0,05 прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что в 2025 году составляет 150 грн.

Перечень субъектов, которые освобождаются от уплаты административного сбора закреплен в ч.9 ст.34 Закона, среди них, в частности, граждане, отнесенные к категориям 1 и 2 пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, лица с инвалидностью I и II групп, органы государственной власти, органы местного самоуправления и другие.

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