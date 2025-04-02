В декларациях должностных лиц за год увеличилось количество криптовалют.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинские госслужащие задекларировали на 10% больше криптовалюты, чем в прошлом году. В целом в декларациях за 2024 год зафиксировано более 2 000 упоминаний о цифровых активах. Об этом сообщает Опендатабот.

Как указывают аналитики, активно криптовалюту декларируют представители силовых структур. Больше всего — в Национальной полиции Украины: 322 декларации, в которых упоминается криптовалюта. Это 15% от всех таких декларантов.

Прокуратура также не отстает: криптовалюта указана в 240 декларациях. Судьи подали 227 таких документов, а в городских советах оказалось 119 должностных лиц с цифровыми активами. Среди представителей ВСУ криптовалюта обнаружена в 77 декларациях. Еще в 38 случаях крипту задекларировали представители НАБУ.

Чаще всего госслужащие декларируют криптодоллары Tether (USDT) — 802 госслужащих. Bitcoin (BTC, XBT), несмотря на все колебания курса, стабильно занимает вторую позицию — 731 декларация. Ethereum (ETH) задекларировали 713 должностных лиц.

Больше всего биткойнов задекларировал Олег Бондаренко, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики. На его счету 80 BTC, что на 1 апреля составляет 279,4 млн гривен.

В категории эфириума (ETH) лидером стал депутат Сергей Майзель — он владеет 200 токенами, эквивалентными 15,5 млн гривен.

А вот рекорд по количеству криптодолларов принадлежит начальнику департамента Офиса Генерального прокурора Виталию Бровку — в его декларации фигурирует 847 908 USDT, что оценивается в 35 млн гривен.

Аналитики также отметили, что есть несколько экс-чиновников, которые могли бы попасть в топ, но указали, что потеряли доступ к своим криптоактивам.

«380.95 биткойнов — рекордную сумму среди украинских чиновников — в 2021 году указал и потерял заместитель главы Государственной службы геологии и недр Украины Роман Сарамага. Это около 1.33 млрд грн в гривневом эквиваленте на 1 апреля 2025 года.

Больше всего эфириума — 1 800 единиц или более 140 млн грн на 1 апреля текущего года — принадлежит депутату Подольского районного совета Одесской области Игорю Осипову. Тем не менее в прошлогодней декларации чиновник указал, что потерял доступ к своим активам», — пишет Опендатабот.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.