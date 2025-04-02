Аргументы о «неисправном драгере» не помогли водителю избежать наказания за вождение в состоянии опьянения

Попытка обжаловать наказание за управление в нетрезвом состоянии не принесла успеха в апелляционном суде.

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Ровенский апелляционный суд подтвердил вину главы сельсовета в управлении авто в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Представитель лица, которого суд признал виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, подал апелляцию, в которой утверждал, что полицейские неправильно провели осмотр, документы оформили с нарушениями, а сам прибор был неисправен и не прошел проверку. Также он отметил, что водитель не согласился с результатами осмотра на месте и просил пройти медицинское обследование, которое ему не обеспечили.

К тому же защитник указывал, что температура воздуха якобы не соответствовала времени проведения осмотра. Однако Ровенский апелляционный суд эти доводы не признал убедительными и оставил решение суда первой инстанции без изменений – 17 000 грн штрафа и год без водительских прав.

Суду известны обстоятельства дела, подтверждаемые вовлеченным в материалы административного производства видео из нагрудной камеры полицейского.

В ноябре прошлого года сразу после полуночи патрульные полиции на улице села Каменное-Случанское остановили автомобиль Renault Kangoo, которым управлял 44-летний житель Сарненского района, глава одного из сельских советов Сарненщины.

Осмотр, проведенный на месте остановки с помощью Alcotest Drager, подтвердил предположение правоохранителей о нахождении водителя в состоянии алкогольного опьянения, поскольку результат теста показал 0,42 промилле.

Водитель не согласился с наличием в его крови алкоголя и изъявил желание пройти обследование в медицинском учреждении.

Из видео с бодикамеры полицейского наблюдается, что правоохранители предложили водителю автомобиля Renault Kangoo вместе с находившимся в транспортном средстве пассажиром проехать в заведение здравоохранения на патрульном автомобиле.

Водитель соглашался совершить посадку только через выбранную им заднюю дверь, которая в силу служебного назначения автомобиля была заблокирована, категорически отказываясь садиться в патрульный автомобиль через другую дверь.

Апелляционный суд уточнил, что такие действия водителя работники полиции обоснованно оценили как фактический отказ от осмотра состояния алкогольного опьянения в медицинском учреждении, а потому, с учетом результатов осмотра на месте остановки транспортного средства, его действия правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 130 КУоАП.

Учитывая приведенное, суд апелляционной инстанции не усматривает обстоятельств, свидетельствующих о предвзятости действий полицейских в отношении лица, которое местный суд привлек к административной ответственности, и нарушений при оформлении административных материалов в отношении него, в частности, наличия их временных несоответствий с видеозаписью, которые бы подвергали сомнению его вину в совершении инкриминируемого правонарушения.

Не нашли своего подтверждения и другие доводы апелляционной жалобы, в том числе и по поводу неисправности прибора, поверка которого действует до июля 2025 года.

Не привела сторона защиты и доказательств, опровергающих выводы местного суда.

Примененный судом первой инстанции к водителя, который является главой одного из сельских советов области, вид административного взыскания справедлив и достаточен для его исправления, а также будет предотвращать совершение аналогичных правонарушений.

Постановление Ровенского апелляционного суда от 26 марта 2025 года по делу № 572/5163/24 (производство №33/4815/297/25) является окончательным и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

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