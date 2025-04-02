Аргументи про «несправний драгер» не допомогли водію уникнути покарання за керування авто у стані сп’яніння

Спроба оскаржити покарання за керування у нетверезому стані не принесла успіху в апеляційному суді.

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Рівненський апеляційний суд підтвердив вину голови сільради у керування авто в стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє пресслужба суду.

Представник особи, яку суд визнав винною у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, подав апеляцію, у якій стверджував, що поліцейські неправильно провели огляд, документи оформили з порушеннями, а сам прилад був несправний і не пройшов перевірку. Також він зазначив, що водій не погодився з результатами огляду на місці і просив пройти медичне обстеження, якого йому не забезпечили.

До того ж, захисник вказував, що температура повітря нібито не відповідала часу проведення огляду. Проте Рівненський апеляційний суд ці доводи не визнав переконливими і залишив рішення суду першої інстанції без змін – 17 000 грн штрафу і рік без водійських прав.

Суду відомі обставини справи, які підтверджуються долученим до матеріалів адміністративного провадження відео з нагрудної камери поліцейського.

Торік у листопаді одразу після опівночі патрульні поліції на вулиці села Кам’яне-Случанське зупинили автомобіль «Renault Kangoo», яким керував 44-річний мешканець Сарненського району, голова однієї з сільських рад Сарненщини.

Огляд, проведений на місці зупинки за допомогою «Alcotest Drager», підтвердив припущення правоохоронців про перебування водія у стані алкогольного сп’яніння, оскільки результат тесту показав 0,42 проміле.

Водій не погодився з наявністю в його крові алкоголю та виявив бажання пройти освідування в медичному закладі.

Із відео з бодікамери поліцейського спостерігається, що правоохоронці запропонували водію автомобіля «Renault Kangoo» разом із пасажиром, який перебував у транспортному засобі, проїхати до закладу охорони здоров’я на патрульному автомобілі.

Водій погоджувався здійснити посадку лише через обрані ним задні двері, які в силу службового призначення автомобіля були заблоковані, категорично відмовляючись сідати до патрульного автомобіля через інші двері.

Апеляційний суд виснував, що такі дії водія працівники поліції обґрунтовано оцінили як фактичну відмову від огляду на стан алкогольного сп’яніння в медичному закладі, а тому, з урахуванням результатів огляду на місці зупинки транспортного засобу, його дії правильно кваліфіковані за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Враховуючи наведене, суд апеляційної інстанції не вбачає обставин, які б свідчили про упередженість дій поліцейських стосовно особи, яку місцевий суд притягнув до адміністративної відповідальності, та порушень під час оформлення адміністративних матеріалів стосовно нього, зокрема, наявності їх часових невідповідностей із відеозаписом, які б ставили під сумнів його вину у вчиненні інкримінованого правопорушення.

Не знайшли свого підтвердження й інші доводи апеляційної скарги, у тому числі й щодо несправності приладу, повірка якого чинна до липня 2025 року.

Не навела сторона захисту й доказів, які б спростовували висновки місцевого суду.

Застосований судом першої інстанції до кермувальника, який є очільником однієї з сільських рад області, вид адміністративного стягнення є справедливим та достатнім для його виправлення, а також запобігатиме вчиненню аналогічних правопорушень.

Постанова Рівненського апеляційного суду від 26 березня 2025 року у справі № 572/5163/24 (провадження №33/4815/297/25) є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

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