Митники вилучили мрію ювелірів – унікальні зразки бурштину, які намагалися вивезти за кордон

Працівники Київської митниці виявили в міжнародних поштових відправленнях необроблений бурштин, який намагалися незаконно переслати до Великої Британії та США. Про це повідомила Київська митниця.
У двох посилках, відправлених з Рівного, виявили два зразки необробленого бурштину загальною вагою 661 г та 505 г. Відправники задекларували їх як сувеніри, проте експертиза встановила, що це дорогоцінне каміння органогенного утворення – необроблений бурштин різновиду сукциніт.
За словами митників, знайдені зразки мають значні розміри:
Відповідно до законодавства, пересилати дорогоцінне каміння без оголошення вартості заборонено, а вміст посилок має бути детально задекларований.
Унікальні зразки бурштину вилучено, а відправлення заблоковані.
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