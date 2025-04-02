Таможенники изъяли мечту ювелиров – уникальные образцы янтаря, которые пытались вывезти за границу

Работники Киевской таможни обнаружили в международных почтовых отправлениях необработанный янтарь, который пытались незаконно переслать в Великобританию и США. Об этом сообщила Киевская таможня.
В двух посылках, отправленных из Ровно, обнаружили два образца необработанного янтаря общим весом 661 г и 505 г. Отправители задекларировали их как сувениры, однако экспертиза установила, что это драгоценные камни органогенного образования - необработанный янтарь разновидности сукцинит.
По словам таможенников, найденные образцы имеют значительные размеры:
Согласно законодательству, пересылать драгоценные камни без объявления стоимости запрещено, а содержимое посылок должно быть подробно задекларировано.
Уникальные образцы янтаря изъяты, а отправления заблокированы.
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