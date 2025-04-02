Таможенники изъяли мечту ювелиров – уникальные образцы янтаря, которые пытались вывезти за границу

Киевские таможенники остановили незаконный вывоз янтаря в США и Британию.

Фото: Киевская таможня

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Работники Киевской таможни обнаружили в международных почтовых отправлениях необработанный янтарь, который пытались незаконно переслать в Великобританию и США. Об этом сообщила Киевская таможня.

В двух посылках, отправленных из Ровно, обнаружили два образца необработанного янтаря общим весом 661 г и 505 г. Отправители задекларировали их как сувениры, однако экспертиза установила, что это драгоценные камни органогенного образования - необработанный янтарь разновидности сукцинит.

По словам таможенников, найденные образцы имеют значительные размеры:

Самый длинный кусок достигает 158 мм,

Другой - 151 мм.

Согласно законодательству, пересылать драгоценные камни без объявления стоимости запрещено, а содержимое посылок должно быть подробно задекларировано.

Уникальные образцы янтаря изъяты, а отправления заблокированы.

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