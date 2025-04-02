Кабмин определил ГП «Инфраструктурные проекты» централизованной закупочной организацией для реализации экспериментального проекта

Правительство утвердило порядок реализации эксперимента по централизованной закупочной организации в сфере Агентства восстановления.

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Правительство постановлением от 1 апреля №362 утвердило Порядок реализации экспериментального проекта относительно деятельности централизованной закупочной организации в сфере управления Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.

Проект должен реализовываться в течение 2 лет.

При определении централизованной закупочной организации для реализации экспериментального проекта не применяются требования постановления Кабмина №1216 «Об особенностях создания и деятельности централизованных закупочных организаций».

Согласно этому постановлению правительства, централизованной закупочной организацией определено ГП «Инфраструктурные проекты», относящееся к сфере управления Агентства восстановления.

Через ГП будут осуществляться закупки следующих товаров, услуг и/или работ:

• Экспертиза проектов строительства;

• Технический надзор во время строительства объекта;

• Услуги инженера-консультанта (строительство), в том числе с осуществлением технического надзора;

• Работы по строительству (новое строительство, реконструкция, реставрация, капитальный ремонт), в том числе с разработкой проектной документации, модернизацией инфраструктуры, объектов жилой недвижимости, общественного назначения, производственного комплекса, социальной сферы, сферы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства населенных пунктов, управления бытовыми отходами (объектов переработки отходов, полигонов), энергетической инфраструктуры, защитных сооружений гражданской защиты, других объектов, влияющих на жизнедеятельность населения, военных объектов и имущества, объектов в сферах авиационного, железнодорожного, морского и внутреннего водного транспорта, автомобильного транспорта общего пользования, городского электрического транспорта, в сфере обеспечения энергетической эффективности зданий, а также объектов и сооружений оборонного и специального назначения; работы по разработке проектной документации на такие объекты;

• Эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения;

• Материальные ресурсы (товары) для выполнения строительных работ, обеспечение которыми в соответствии с условиями договоров о закупке строительных работ возлагается на заказчиков.

Как указано в постановлении, реализация экспериментального проекта направлена на обеспечение оптимизации проведения закупок товаров, услуг и/или работ путем внедрения единых стандартов и контроля, повышения уровня конкуренции и экономии средств государственного бюджета без потери качества и эффективности проведения публичных закупок.

Финансирование проекта осуществляется за счет средств государственного бюджета, средств международной технической помощи или собственных поступлений ГП, а также других источников, не запрещенных законодательством.

Координатором экспериментального проекта является Агентство восстановления, которое обеспечивает мониторинг состояния реализации.

Участниками экспериментального проекта являются Агентство восстановления, ГП, заказчики — службы восстановления и развития инфраструктуры в областях, а также заказчики, для которых проведение закупок товаров, услуг и/или работ, указанных выше, через централизованную закупочную организацию не является обязательным.

Во время реализации экспериментального проекта ГП осуществляет закупки в интересах заказчиков путем проведения открытых торгов в соответствии с требованиями постановления Кабмина №1178.

Автор: Наталя Мамченко

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