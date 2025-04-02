Кабмін визначив ДП «Інфраструктурні проекти» централізованою закупівельною організацією для реалізації експериментального проекту

Уряд затвердив порядок реалізації експерименту щодо централізованої закупівельної організації у сфері Агентства відновлення.

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Уряд постановою від 1 квітня №362 затвердив Порядок реалізації експериментального проекту стосовно діяльності централізованої закупівельної організації у сфері управління Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Проект має реалізовуватися протягом 2 років.

Під час визначення централізованої закупівельної організації для реалізації експериментального проекту не застосовуються вимоги постанови Кабміну №1216 «Про особливості створення та діяльності централізованих закупівельних організацій».

Відповідно цією постановою уряду централізованою закупівельною організацією визначено ДП «Інфраструктурні проекти», що належить до сфери управління Агентства відновлення.

Через ДП буде здійснюватися закупівля таких товарів, послуг та/або робіт:

Експертиза проектів будівництва

Технічний нагляд під час будівництва об’єкта

Послуги інженера-консультанта (будівництво), зокрема із здійсненням технічного нагляду

Роботи з будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту), зокрема з розробленням проектної документації, модернізації інфраструктури, об’єктів житлової нерухомості, громадського призначення, виробничого комплексу, соціальної сфери, сфери житловокомунального господарства, благоустрою населених пунктів, управління побутовими відходами (об’єктів оброблення відходів, полігонів), енергетичної інфраструктури, захисних споруд цивільного захисту, інших об’єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення, військових об’єктів та майна, об’єктів у сферах авіаційного, залізничного, морського та внутрішнього водного транспорту, автомобільного транспорту загального користування, міського електричного транспорту, у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель, а також об’єктів і споруд оборонного та спеціального призначення; роботи з розроблення проектної документації на такі об’єкти

Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення

Матеріальні ресурси (товари) для виконання будівельних робіт, забезпечення якими відповідно до умов договорів про закупівлю робіт з будівництва, покладається на замовників

Як зазначено у постанові, реалізація експериментального проекту спрямована на забезпечення оптимізації проведення закупівель товарів, послуг та/або робіт шляхом запровадження єдиних стандартів та контролю, підвищення рівня конкуренції та економії коштів державного бюджету без втрати якості і ефективності проведення публічних закупівель.

Фінансування проекту здійснюється за рахунок коштів державного бюджету або коштів міжнародної технічної допомоги чи власних надходжень ДП, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Координатором експериментального проекту є Агентство відновлення, яке забезпечує проведення моніторингу стану реалізації.

Учасниками експериментального проекту є Агентство відновлення, ДП, замовники – служби відновлення та розвитку інфраструктури в областях, а також замовники, для яких проведення закупівель товарів, послуг та/або робіт, визначених вище, через централізовану закупівельну організацію не є обов’язковим.

Під час реалізації експериментального проекту ДП здійснює закупівлі в інтересах замовників шляхом проведення відкритих торгів відповідно до вимог постанови Кабміну №1178.

Автор: Наталя Мамченко

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