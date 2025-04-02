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«Підпишіть петицію» – шахраї створюють фейкові посилання для крадіжки даних

18:11, 2 квітня 2025
В Україні поширюють шахрайські посилання на електронні петиції.
«Підпишіть петицію» – шахраї створюють фейкові посилання для крадіжки даних
Фото: MediaSapiens
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В Україні зафіксовано нову шахрайську схему – фейкові посилання на електронні петиції, через які аферисти виманюють гроші, особисті дані та отримують доступ до банківських рахунків. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

За словами начальника відділу протидії злочинам у сфері комп’ютерних систем Департаменту кіберполіції Нацполіції Євгенія Дороганова, зловмисники розсилають повідомлення із закликом підписати петицію, наприклад, щодо присвоєння почесного звання. Посилання веде на підроблену сторінку, де користувачам пропонують ввести свої авторизаційні дані. Після цього шахраї отримують доступ до акаунтів жертв.

Кіберполіція радить звертати увагу на:

  • URL-адресу сайту – шахрайські посилання часто містять зайві символи, помилки або домен, схожий на офіційний.
  • Джерело повідомлення – підозрілі повідомлення з невідомих номерів чи адрес можуть бути частиною шахрайської схеми.

Фахівці рекомендують:

  • Не переходити за невідомими посиланнями.
  • Не вводити особисті дані на підозрілих сайтах.
  • Перевіряти інформацію через офіційні джерела.
  • Повідомляти про такі випадки до кіберполіції.

Кількість кіберзлочинів в умовах війни зростає, тому правоохоронці закликають українців бути уважними та не довіряти сумнівним повідомленням.

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МВС шахрай крадіжка петиція

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