«Підпишіть петицію» – шахраї створюють фейкові посилання для крадіжки даних

В Україні зафіксовано нову шахрайську схему – фейкові посилання на електронні петиції, через які аферисти виманюють гроші, особисті дані та отримують доступ до банківських рахунків. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.
За словами начальника відділу протидії злочинам у сфері комп’ютерних систем Департаменту кіберполіції Нацполіції Євгенія Дороганова, зловмисники розсилають повідомлення із закликом підписати петицію, наприклад, щодо присвоєння почесного звання. Посилання веде на підроблену сторінку, де користувачам пропонують ввести свої авторизаційні дані. Після цього шахраї отримують доступ до акаунтів жертв.
Кіберполіція радить звертати увагу на:
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Кількість кіберзлочинів в умовах війни зростає, тому правоохоронці закликають українців бути уважними та не довіряти сумнівним повідомленням.
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