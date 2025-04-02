В Україні завершили кампанію з декларування – у НАЗК оприлюднили результати

НАЗК планує почати перевіряти декларації за 2024 рік з травня.

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В Україні 31 березня завершили кампанію декларування за 2024 рік. Як вказують у Національному агентстві з питань запобігання корупції, публічні службовці подали майже 627 тис. декларацій за 2024 рік.

Зазначимо, що у 2024 році, коли одночасно тривали три кампанії декларування, було подано понад 664 тис. декларацій за звітний період 2023 року, 649 тис. – за 2022, 656 тис. – за 2021.

НАЗК планує почати перевіряти декларації за 2024 рік з травня цього року, оскільки декларанти мають 30 днів для виправлення декларації від дати її подання. Після цього всі декларації пройдуть оцінку ризиків за допомогою логічного та арифметичного контролю. Наразі тривають перевірки декларацій, поданих за попередні періоди.

У НАЗК вказують, що унікальністю цієї кампанії декларування стала удосконалена форма декларації, заповнення якої полегшено можливістю обрання даних з довідників, оновленими випадаючими списками і підказками, логічними перевірками, посиланнями на роз’яснення, та можливість для декларантів скористатися функцією часткового автозаповнення чернетки декларації, яку НАЗК презентувало в жовтні 2024 року.

Для того, щоб скористатись цією функцією, зокрема, необхідно було сформувати довідку «Дані для декларації», яка дозволяє зібрати дані про свої та членів сім’ї активи та доходи, інші відомості з 16 реєстрів та баз даних.

За 2024 рік це зробили понад 260 тис. декларантів, а за весь час існування функції «Дані для декларації» нею скористалися понад 820 тис. разів, йдеться про довідки за 2021-2024 роки.

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