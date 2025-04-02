Депутати пропонують надати військовослужбовцям право на звільнення з військової служби на підставі встановлення факту позбавлення особи особистої свободи

Відповідні зміни пропонуються до закону про військовий обов’язок і військову службу.

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Група народних депутатів, серед яких Тарас Тарасенко, Мар’яна Безугла, Марія Мезенцева та інші, зареєстрували у парламенті законопроект 13142 про внесення змін до статті 26 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо звільнення з військової служби на підставі встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Так, пропонується внести відповідні зміни, які дозволять законодавчо врегулювати питання надання військовослужбовцям права звільнення з військової служби на підставі встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Як зазначають депутати, частини 3, 4, 5 та 6 статті 26 закону у чинній редакції визначають підстави для звільнення з військової служби відповідних категорій військовослужбовців, в тому числі у зв’язку із звільненням з полону.

«Очевидно, що доречно передбачити підставу для звільнення з військової служби і щодо тих осіб, відносно яких встановлено факт позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Варто зазначити, що особами, відносно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України визначаються громадяни України, на яких поширюється дія Закону України «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей», зазначають ініціатори.

Необхідність доповнення положень закону щодо звільнення зі служби у зв’язку зі звільненням з полону, в тому числі на тих осіб, які були звільнені з полону в період проведення АТО та ООС, пов’язана з тим, що військовослужбовці, які перебували в полоні та були звільнені до введення Указом Президента №64/2022 від 24 лютого 2022 року воєнного стану, і які є після введення воєнного стану діючими військовослужбовцями, не мають визначеного законодавством права на звільнення з військової служби на підставі факту перебування в полоні, адже такі військовослужбовці не вважаються такими, що перебували в полоні (військовополоненими) в розумінні чинного законодавства, яке регулює правовідносини у цій сфері.

При цьому, як вказують депутати, до осіб з числа тих, які перебували та були звільнені з полону до 24 лютого 2022 року в період проведення АТО та ООС, застосовувались такі ж катування і тортури, які і до військовослужбовців, які перебували та були звільнені з полону в період дії воєнного стану після 24 лютого 2022 року.

Автор: Наталя Мамченко

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