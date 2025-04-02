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Депутаты предлагают предоставить военнослужащим право на увольнение с военной службы на основании установленного факта лишения лица личной свободы

11:33, 2 апреля 2025
Соответствующие изменения предлагаются в закон о воинской обязанности и военной службе.
Депутаты предлагают предоставить военнослужащим право на увольнение с военной службы на основании установленного факта лишения лица личной свободы
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Группа народных депутатов, среди которых Тарас Тарасенко, Марьяна Безуглая, Мария Мезенцева и другие, зарегистрировали в парламенте законопроект № 13142 о внесении изменений в статью 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе» относительно увольнения с военной службы на основании установленного факта лишения лица личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Так, предлагается внести соответствующие изменения, которые позволят законодательно урегулировать вопрос предоставления военнослужащим права на увольнение с военной службы на основании установленного факта лишения лица личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Как отмечают депутаты, части 3, 4, 5 и 6 статьи 26 закона в действующей редакции определяют основания для увольнения с военной службы соответствующих категорий военнослужащих, в том числе в связи с освобождением из плена.

«Очевидно, что уместно предусмотреть основание для увольнения с военной службы и в отношении тех лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Стоит отметить, что лицами, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, признаются граждане Украины, на которых распространяется действие Закона Украины «О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей», — отмечают инициаторы.

Необходимость дополнения положений закона об увольнении со службы в связи с освобождением из плена, в том числе в отношении лиц, освобожденных из плена в период проведения АТО и ООС, связана с тем, что военнослужащие, находившиеся в плену и освобожденные до введения Указом Президента № 64/2022 от 24 февраля 2022 года военного положения, и которые после введения военного положения являются действующими военнослужащими, не имеют определенного законодательством права на увольнение с военной службы на основании факта пребывания в плену, поскольку такие военнослужащие не считаются находившимися в плену (военнопленными) в понимании действующего законодательства, регулирующего правоотношения в этой сфере.

При этом, как указывают депутаты, к лицам из числа тех, кто находился и был освобожден из плена до 24 февраля 2022 года в период проведения АТО и ООС, применялись такие же пытки и истязания, как и к военнослужащим, находившимся и освобожденным из плена в период действия военного положения после 24 февраля 2022 года.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины ВСУ депутат военная служба

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