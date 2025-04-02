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Будут судить двух человек, подозреваемых в теракте возле ТЦК в Бердичеве

14:18, 2 апреля 2025
За взрыв возле ТЦК фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.
Будут судить двух человек, подозреваемых в теракте возле ТЦК в Бердичеве
Фото: zt.npu.gov.ua
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В суд передано дело в отношении двух человек, подозреваемых в совершении взрыва возле территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) в Бердичеве. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Житомирской области.

Инцидент произошел 24 декабря 2023 года возле административного здания в Бердичеве. В результате взрыва никто не пострадал. В течение нескольких часов правоохранители установили и задержали двух человек, которых подозревают в причастности к преступлению. По данным следствия, они действовали под руководством вражеских спецслужб.

Во время спецоперации полиция задержала 41-летнего уроженца Донецкой области, который, по версии следствия, оставил сумку с самодельным взрывным устройством возле здания. Его соучастницей оказалась 23-летняя жительница Бердичева, которая передала ему взрывчатку.

Оба подозреваемых ранее имели судимости за преступления, связанные с наркотиками и другими правонарушениями.

Расследование дела проводили сотрудники Управления СБУ в Житомирской области. Фигурантам инкриминируют совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 258 УК Украины). Процессуальное руководство осуществляла Житомирская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Обвинительный акт уже направлен в суд. Если их вину докажут, обоим грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

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суд ТЦК

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