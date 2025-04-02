Судитимуть двох осіб, підозрюваних у теракті біля ТЦК у Бердичеві

За вибух біля ТЦК фігурантам загрожує до 12 років в’язниці.

Фото: zt.npu.gov.ua

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До суду передано справу щодо двох осіб, яких підозрюють у здійсненні вибуху біля територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) у Бердичеві. Про це повідомило Головне управління Національної поліції у Житомирській області.

Інцидент стався 24 грудня 2023 року біля адміністративної будівлі в Бердичеві. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Упродовж кількох годин правоохоронці встановили та затримали двох осіб, яких підозрюють у причетності до злочину. За даними слідства, вони діяли під керівництвом ворожих спецслужб.

Під час спецоперації поліція затримала 41-річного уродженця Донеччини, який, за версією слідства, залишив сумку із саморобним вибуховим пристроєм біля будівлі. Його співучасницею виявилася 23-річна мешканка Бердичева, яка передала йому вибухівку.

Обидва підозрювані раніше мали судимості за злочини, пов’язані з наркотиками та іншими правопорушеннями.

Розслідування справи проводили співробітники Управління СБУ в Житомирській області. Фігурантам інкримінують вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 258 КК України). Процесуальне керівництво здійснювала Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Обвинувальний акт уже направлено до суду. Якщо їхню вину доведуть, обом загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

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