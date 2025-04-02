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Суддю Верхньодніпровського райсуду Сергія Бурхана відсторонили від здійснення правосуддя

11:36, 2 квітня 2025
Суддю Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя.
Суддю Верхньодніпровського райсуду Сергія Бурхана відсторонили від здійснення правосуддя
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Суддю Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області Бурхана Сергія Михайловича тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.

Про це повідомили у ВРП. Зокрема, там зазначили, що рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 2 квітня.

У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя. Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

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суддя дисциплінарна палата ВРП ВРП

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