Після 90 днів боїв – кілька місяців відпочинку, – Веніславський про ротацію як альтернативу демобілізації

Міноборони розробило механізм ротації військових – кількамісячний відпочинок після 90 днів на фронті.

Фото: golos.com.ua

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Міністерство оборони України підготувало новий механізм ротації військовослужбовців, який передбачає можливість кількамісячного відпочинку після 90 днів безперервної бойової служби. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив народний депутат України, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. За його словами, цей механізм є альтернативою закону про демобілізацію.

Веніславський пояснив, що після трьох місяців безперервної участі у бойових діях військовослужбовці отримають право на відпочинок. Конкретна тривалість цього періоду поки не визначена, але йдеться про кілька місяців.

«Це якраз той механізм, про який також зазначає в своєму зверненні міністр оборони, розроблений механізм ротації: після 90 днів участі безпосередньо в бойових діях, людина має право на відпочинок, знову ж таки, протягом декількох місяців. Це та альтернатива звільненню чи встановлення чітких термінів служби… Пан Умєров говорить, що ці рекомендації вже розроблені, будемо очікувати», – заявив Веніславський.

Депутат зазначив, що закріпити механізм ротації на рівні закону неможливо, оскільки бойові умови змінюються, і складно передбачити, скільки саме військових можна одночасно вивести з передової. Найімовірніше, цей механізм буде регулюватися підзаконними актами, зокрема директивами головнокомандувача ЗСУ.

«Це має бути директива: або рішення ставки, або наказ головнокомандувача… Тому що на рівні закону ми не можемо врахувати особливості бойових дій, коли яка кількість людей може бути звільнена», – пояснив депутат.

Веніславський також повідомив, що Міністерство оборони розробило законопроєкт, який передбачає різні варіанти звільнення з військової служби після 36, 18 або 12 місяців безперервного перебування в зоні бойових дій. Однак, за його словами, наразі ухвалення такого закону є малоймовірним через складну ситуацію на фронті.

«На адресу Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки прийшла відповідна інформація за підписом міністра оборони Рустема Умєрова, який зазначив, що законопроєкт відповідний розроблений. В ньому передбачаються різні варіанти звільнення з військової служби після 36, 12 чи 18 місяців безперервної служби в зоні бойових дій чи безпосередньої участі в бойових діях. Але є позиція Генштабу, є реальна ситуація на фронті. І в умовах, коли Росія на різних напрямках намагається тиснути, ухвалення такого закону одномоментно призведе до звільнення дуже великої кількості людей, що призведе до дуже негативних наслідків. Тому на цей момент говорити про те, що ми цей законопроєкт отримаємо, і він буде проголосований, це, як я вже неодноразово вам говорив, надто оптимістично», – підсумував Веніславський.

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