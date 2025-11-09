  1. В Україні

Роботодавцям пояснили, як компенсувати витрати на оплату праці за працевлаштування ВПО

07:54, 9 листопада 2025
Бізнес може отримати від держави компенсацію витрат на оплату праці за найм внутрішньо переміщених осіб під час воєнного стану.
Роботодавцям пояснили, як компенсувати витрати на оплату праці за працевлаштування ВПО
Державна служба зайнятості пояснила, як компенсувати витрати на оплату праці за працевлаштування ВПО.

Що саме компенсують?

Держава щомісяця відшкодовує роботодавцю суму мінімальної зарплати за кожного працевлаштованого ВПО (статус отримано після 24.02.2022).

За працевлаштування  ВПО з інвалідністю компенсацію виплачують до 6 місяців.

Що треба зробити?

- Оформити трудові відносини з ВПО

- Подати заяву про компенсацію:

на порталі «Дія», або у найближчому центрі зайнятості.

Якщо приходите особисто, візьміть з собою:

- копію наказу про працевлаштування,

- відомості про нарахування зарплати,

- документ, що підтверджує статус ВПО,

для працівника з інвалідністю — копію документа про інвалідність.

- подання заяви

- розгляд — 1 робочий день,

- рішення — до 5 робочих днів,

кошти автоматично надходять на рахунок роботодавця.

Роботодавці з Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей можуть отримувати компенсацію до 6 місяців за кожного працевлаштованого ВПО.

