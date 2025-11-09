  1. В Украине

Работодателям объяснили, как компенсировать расходы на оплату труда за трудоустройство ВПЛ

07:54, 9 ноября 2025
Бизнес может получить от государства компенсацию расходов на оплату труда за найм внутренне перемещенных лиц во время военного положения.
Работодателям объяснили, как компенсировать расходы на оплату труда за трудоустройство ВПЛ
Государственная служба занятости объяснила, как компенсировать расходы на оплату труда за трудоустройство ВПЛ.

Что именно компенсируется?

Государство ежемесячно возмещает работодателю сумму минимальной заработной платы за каждого трудоустроенного ВПЛ (статус получен после 24.02.2022).

За трудоустройство ВПЛ с инвалидностью компенсация выплачивается до 6 месяцев.

Что нужно сделать?

  • Оформить трудовые отношения с ВПЛ.
  • Подать заявление на компенсацию:

через портал «Дія», или в ближайший центр занятости.

Если обращаетесь лично, необходимо взять с собой:

  • копию приказа о трудоустройстве;
  • сведения о начислении заработной платы;
  • документ, подтверждающий статус ВПЛ;
  • для работника с инвалидностью — копию документа об инвалидности.

Порядок рассмотрения:

  • подача заявления;
  • рассмотрение — 1 рабочий день;
  • решение — до 5 рабочих дней;
  • средства автоматически поступают на счет работодателя.

Работодатели из Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей могут получать компенсацию до 6 месяцев за каждого трудоустроенного ВПЛ.

