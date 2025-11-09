На Закарпатті священнослужитель за 4000 доларів переправляв ухилянтів за кордон

На Закарпатті суд обрав священнослужителю запобіжний захід.

Фото: court.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міжгірський районний суд Закарпатської області повідомив, що 7 листопада задовольнив клопотання слідчого та застосував до жителя Міжгірщини, священнослужителя, запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів.

Суд також визначив альтернативний запобіжний захід — заставу у розмірі 110 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 333 080 грн. Застава може бути внесена як самим підозрюваним, так і заставодавцем.

11 вересня 2024 року священнослужитель повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України — організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчинена з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб.

За даними досудового розслідування, у липні — на початку серпня 2024 року підозрюваний, діючи умисно, організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку за межі України поза пунктами пропуску. За свої послуги священнослужитель мав намір отримати грошову винагороду у розмірі 4000 доларів США з кожного.

Так, 23 та 30 липня 2024 року священнослужитель у селищі Воловець зустрічав двох осіб, які мали намір перетнути державний кордон, і відвозив їх до свого помешкання для подальшої організації переправлення.

6 серпня 2024 року близько 5:00 ранку він разом з кількома особами виїхав на автомобілі «Volkswagen Transporter» у напрямку державного кордону, маючи на меті незаконне його перетинання.

Під час спроби проїзду блокпоста в селі Сойми Хустського району автомобіль було зупинено, а чоловіків — затримано працівниками прикордонної служби.

Суд постановив, що священнослужитель перебуватиме під вартою на час досудового розслідування, але не більше 60 днів.

У разі внесення застави він може бути звільнений із-під варти за умови виконання покладених на нього обов’язків, а саме:

прибувати до слідчого, прокурора, суду із встановленою періодичністю;

не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками сторони обвинувачення;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.