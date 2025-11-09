На Закарпатье священнослужитель за 4000 долларов переправлял уклонистов за границу

На Закарпатье суд избрал священнослужителю меру пресечения.

Фото: court.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Межгорский районный суд Закарпатской области сообщил, что 7 ноября удовлетворил ходатайство следователя и применил к жителю Межгорщины, священнослужителю, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

Суд также определил альтернативную меру пресечения — залог в размере 110 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 333 080 грн. Залог может быть внесен как самим подозреваемым, так и поручителем.

11 сентября 2024 года священнослужителю было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины — организация незаконного переправления лиц через государственную границу, совершенная из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц.

По данным досудебного расследования, в июле — начале августа 2024 года подозреваемый, действуя умышленно, организовал незаконное переправление мужчин призывного возраста за пределы Украины вне пунктов пропуска. За свои услуги священнослужитель намеревался получить денежное вознаграждение в размере 4000 долларов США с каждого.

Так, 23 и 30 июля 2024 года священнослужитель в поселке Воловец встречал двух мужчин, намеревавшихся пересечь государственную границу, и отвозил их к себе домой для дальнейшей организации переправления.

6 августа 2024 года около 5:00 утра он вместе с несколькими лицами выехал на автомобиле Volkswagen Transporter в направлении государственной границы с целью ее незаконного пересечения.

Во время попытки проезда через блокпост в селе Соймы Хустского района автомобиль был остановлен, а мужчины — задержаны сотрудниками пограничной службы.

Суд постановил, что священнослужитель будет находиться под стражей на время досудебного расследования, но не более 60 дней.

В случае внесения залога он может быть освобожден из-под стражи при условии выполнения возложенных на него обязанностей, а именно:

являться к следователю, прокурору, суду с установленной периодичностью;

не покидать населенный пункт, где он зарегистрирован, проживает или пребывает, без разрешения следователя, прокурора или суда;

уведомлять следователя, прокурора, суд об изменении места жительства и/или работы;

воздерживаться от общения со свидетелями стороны обвинения;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.