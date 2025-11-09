  1. Суспільство

08:48, 9 листопада 2025
У Міноборони пояснили, як участь у бойових діях зараховується до стажу для розрахунку військової пенсії за вислугу років.
Пенсія за вислугу років — як участь у бойових діях зараховується до стажу військових
Міністерство оборони України роз’яснило, як саме участь у бойових діях зараховується до військового стажу для призначення пенсії за Законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Згідно з цим Законом, до вислуги років для визначення розміру військової пенсії один місяць військової служби зараховується за три місяці – за умови, що  протягом цього місяця військовий брав безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із збройною агресією російської федерації проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів під час дії воєнного стану.

Щоб надалі було правильно проведено підрахунок вислуги років,  командирам військових частин, установ, закладів, органів військового управління поставлене завдання долучати до особових справ військовослужбовців довідки про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів під час дії воєнного стану, додали у Міноборони.

ЗСУ пенсія пенсія в Україні

