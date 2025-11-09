  1. У світі

Орбан заявив, що Трамп пообіцяв захистити фінансову систему Угорщини

08:30, 9 листопада 2025
За словами Орбана, він отримав персональні гарантії від Трампа щодо економічної допомоги в кризовій ситуації.
Орбан заявив, що Трамп пообіцяв захистити фінансову систему Угорщини
Фото: Associated Press
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що під час зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом він отримав обіцянку щодо фінансової підтримки на випадок потенційного тиску на угорську економіку, пише Bloomberg.

Домовленість, за словами угорського прем’єра, передбачає захист Угорщини від «спекулятивних атак» на її національну валюту, а також від можливого зниження кредитного рейтингу країни. Він підкреслив, що отримав персональні гарантії від Трампа щодо економічної допомоги в кризовій ситуації.

«Якщо фінансова система Угорщини зазнає зовнішнього нападу, американці дали слово, що вони захистять економічну стабільність Угорщини. Ми разом вирішили це питання зі США», – сказав Віктор Орбан.

Проте Bloomberg підкреслює, що у повідомленні Білого дому, яке оприлюднили після зустрічі, жодних згадок про домовленості щодо фінансової підтримки немає. Американські чиновники також утрималися від коментарів стосовно слів Орбана.

