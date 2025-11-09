Орбан заявил, что Трамп пообещал защитить финансовую систему Венгрии

По словам Орбана, он получил персональные гарантии от Трампа относительно экономической помощи в кризисной ситуации.

Фото: Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом получил обещание о финансовой поддержке на случай возможного давления на венгерскую экономику, пишет Bloomberg.

По словам венгерского премьера, договоренность предусматривает защиту Венгрии от «спекулятивных атак» на ее национальную валюту, а также от возможного снижения кредитного рейтинга страны. Он подчеркнул, что получил персональные гарантии от Трампа относительно экономической помощи в кризисной ситуации.

«Если финансовая система Венгрии подвергнется внешней атаке, американцы дали слово, что они защитят экономическую стабильность Венгрии. Мы совместно решили этот вопрос с США», — сказал Виктор Орбан.

Однако Bloomberg отмечает, что в сообщении Белого дома, опубликованном после встречи, нет никаких упоминаний о договоренностях по финансовой поддержке. Американские чиновники также воздержались от комментариев относительно заявлений Орбана.

