9 листопада – яке сьогодні свято та головні події

09:06, 9 листопада 2025
9 листопада святкують Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва.
Фото: dw.com
У неділю, 9 листопада, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

9 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день свободи. Дата 9 листопада обрана невипадково — саме цього дня 1989 року почалося падіння Берлінської стіни, одного з найпотужніших символів поділу Європи та несвободи в другій половині XX століття. Зруйнування стіни стало образом переходу від тоталітарних режимів до демократичних свобод, зламом старих кордонів і початком нової епохи для мільйонів людей.

Також 9 листопада Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва. Свято покликане вшанувати тих, хто береже й примножує духовні скарби українського народу — як професійних діячів культури, так і талановитих аматорів, які своєю творчістю підтримують традиції та формують культурне обличчя країни.

А ще 9 листопада День виноградаря і винороба в Україні. Свято встановлено Указом Президента України № 464/2020 від 25 жовтня 2020 року. Ініціатива спрямована на підтримку виноградарства та виноробства як важливої частини української аграрної економіки й культурної спадщини. Виноград — культура, що вимагає майже цілорічного догляду. Свято вшановує терпіння, знання та майстерність.

9 листопада святкують Всесвітній день усиновлення. Це день, присвячений родинам, що усиновили дітей, людям, які самі були усиновлені, та всім, хто підтримує культуру турботи, прийняття й сімейного тепла. Ініціатива з’явилася 2014 року в США та швидко поширилася у світі завдяки соціальним мережам, благодійним організаціям і фондам, що працюють із сиротинцями та підтримують сімейні форми виховання.

Також 9 листопада Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму. Дата обрана не випадково — саме в ніч із 9 на 10 листопада 1938 року сталася подія, яка увійшла в історію як Кришталева ніч (або “Ніч розбитих вікон”) — масовий погром євреїв у нацистській Німеччині.

А ще 9 листопада Всесвітній день лізингу. Метою цього свята є об’єднання фахівців лізингової індустрії, підкреслення їхнього внеску в економіку, комерцію й розвиток бізнесу. Свято засновано 2017 року. Згідно з джерелами, ініціатором виступила литовська авіаційна лізингова компанія AviaAM Leasing, й відтоді до відзначення долучаються лізингові компанії, брокери, фінансові установи у різних країнах.

9 листопада святкують Міжнародний день скоромовок. Припадає на другу неділю листопада. Скоромовки — це веселі, часто складні для вимови фрази, які тренують дикцію, артикуляцію, швидкість мовлення.

Яке сьогодні церковне свято

Сьогодні, 9 листопада, віряни святкують день пам’яті святих преподобних Матрони і Теоктисти. Матрона з юних років прагнула безмовності та внутрішнього миру. Вирізняючись лагідністю і глибокою зрілістю духу, вона відмовилася від мирського життя й оселилася в монастирі, де швидко стала прикладом для інших сестёр. За переказами, Матрона поєднувала надзвичайну стриманість характеру з мудрим розумом, тому до неї часто зверталися по пораду і духовне розпізнання.

Календар важливих подій за 9 листопада

1799 рік — державний переворот, відомий як 18 брюмера, фактично зруйнував усталений лад Французької республіки та привів Наполеона Бонапарта до верховної влади;

1867 рік — сьоґун Токуґава Йосінобу зрікся керівництва й повернув політичні повноваження японському імператорові;

1882 рік — в Кропивницькому виступом за п’єсою “Наталка Полтавка” дебютував український професійний театр під керівництвом Марка Кропивницького;

1907 рік — британському монарху Едуардові VII піднесли унікальний подарунок — найбільший на той час у світі діамант;

1918 рік — після розпаду Австро-Угорської імперії було проголошено створення Австрійської Республіки;

1918 рік — у Львові організували виконавчий орган Західноукраїнської Народної Республіки, який від 13 листопада отримав назву Державний Секретаріат;

1923 рік — у Мюнхені відбувся так званий Пивний путч — перша спроба Адольфа Гітлера захопити владу;

1938 рік — у Хусті, задля оборони Карпатської України, була сформована напіввійськова структура “Карпатська Січ”;

1938 рік — у Третьому Рейху прокотилися масові єврейські погроми, що увійшли в історію під назвою Кришталева ніч;

1947 рік — київське “Динамо” здобуло Кубок УРСР з футболу, здолавши одеський “Харчовик” з рахунком 5:1;

1956 рік — Президія Верховної Ради СРСР ухвалила указ, яким забороняла колишнім діячам українського націоналістичного підпілля, навіть після відбуття покарання, повертатися до західних областей УРСР;

1956 рік — на знак протесту проти радянського вторгнення в Угорщину Жан-Поль Сартр вийшов із лав Французької комуністичної партії;

1961 рік — місто Сталіне отримало нову назву — Донецьк;

1962 рік — ухвалено рішення перейменувати місто Станіслав на Івано-Франківськ, а однойменну область — на Івано-Франківську;

1976 рік — у Києві заснували Українську громадську групу сприяння виконанню Гельсінських угод;

1977 рік — Українська Гельсінська Група оголосила “Маніфест українського правозахисного руху”;

1989 рік — розпочався демонтаж Берлінської стіни, що став символом руйнування поділу Європи;

1991 рік — Джохара Дудаєва обрали першим президентом Чеченської Республіки Ічкерія;

1995 рік — до Ради Європи одночасно приєдналися Македонія та Україна;

1997 рік — в Україні вперше офіційно відсвяткували День української писемності та мови.

