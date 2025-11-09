  1. В Україні

Велика Британія готує жорсткіші правила для біженців за прикладом Данії

08:12, 9 листопада 2025
Велика Британія хоче переглянути правила для біженців.
Велика Британія готує жорсткіші правила для біженців за прикладом Данії
Велика Британія планує переглянути правила для біженців, узявши за приклад модель Данії. Зміни можуть передбачати обмеження возз’єднання сімей і посилення умов перебування, пише The Guardian.

Міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд найближчим часом представить оновлену імміграційну політику, натхненну данською моделлю, яку вважають однією з найсуворіших у Європі.

Серед можливих змін - скорочення строку тимчасового захисту, підвищення вікового порогу для возз’єднання сімей до 24 років, вимога фінансової стабільності без державної допомоги протягом трьох років, гарантійні внески та обов’язкове складання мовного іспиту.

Наразі пропозиції викликали суперечливу реакцію. Частина лейбористів розкритикувала ініціативу, назвавши її небезпечною та "впливом ультраправих ідей". Натомість інші члени партії підтримують жорсткіший підхід, побоюючись втратити електорат на користь Reform UK.

Також уряд планує подовжити період, після якого біженці можуть отримати постійний дозвіл на проживання, з п’яти до десяти років.

Повний список змін поки не оприлюднили, але очікується, що їх представлять найближчим часом.

