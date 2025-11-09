  1. В Украине

Великобритания готовит более жесткие правила для беженцев по примеру Дании

08:12, 9 ноября 2025
Великобритания хочет пересмотреть правила для беженцев.
Великобритания готовит более жесткие правила для беженцев по примеру Дании
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Великобритания планирует пересмотреть правила для беженцев, взяв за основу модель Дании. Изменения могут предусматривать ограничение воссоединения семей и ужесточение условий пребывания, пишет The Guardian.

Министр внутренних дел Шабана Махмуд в ближайшее время представит обновленную иммиграционную политику, вдохновленную датской моделью, которую считают одной из самых строгих в Европе.

Среди возможных изменений — сокращение срока временной защиты, повышение возрастного порога для воссоединения семей до 24 лет, требование финансовой стабильности без государственной помощи в течение трех лет, гарантийные взносы и обязательная сдача языкового экзамена.

В настоящее время предложения вызвали противоречивую реакцию. Часть лейбористов раскритиковала инициативу, назвав ее опасной и «влиянием ультраправых идей». В то же время другие члены партии поддерживают более жесткий подход, опасаясь потерять электорат в пользу Reform UK.

Кроме того, правительство планирует продлить период, после которого беженцы смогут получить постоянное разрешение на проживание, с пяти до десяти лет.

Полный список изменений пока не обнародован, но ожидается, что его представят в ближайшее время.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Дания Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

Конфискация животных сквозь призму административного права

Отсутствие протокола об изъятии сделало невозможной конфискацию собаки: практика Ямпольского районного суда Сумской области.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

10 ноября проходит заседание собрания судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, на котором будут избирать нового председателя суда.

Харьковский прецедент: суд отказал в автоматической отсрочке из-за несоблюдения процедуры

В Харькове окружной админсуд подтвердил: наличие законных оснований не равно их автоматической реализации без выполнения установленной процедуры.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]