Великобритания готовит более жесткие правила для беженцев по примеру Дании

Великобритания хочет пересмотреть правила для беженцев.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Великобритания планирует пересмотреть правила для беженцев, взяв за основу модель Дании. Изменения могут предусматривать ограничение воссоединения семей и ужесточение условий пребывания, пишет The Guardian.

Министр внутренних дел Шабана Махмуд в ближайшее время представит обновленную иммиграционную политику, вдохновленную датской моделью, которую считают одной из самых строгих в Европе.

Среди возможных изменений — сокращение срока временной защиты, повышение возрастного порога для воссоединения семей до 24 лет, требование финансовой стабильности без государственной помощи в течение трех лет, гарантийные взносы и обязательная сдача языкового экзамена.

В настоящее время предложения вызвали противоречивую реакцию. Часть лейбористов раскритиковала инициативу, назвав ее опасной и «влиянием ультраправых идей». В то же время другие члены партии поддерживают более жесткий подход, опасаясь потерять электорат в пользу Reform UK.

Кроме того, правительство планирует продлить период, после которого беженцы смогут получить постоянное разрешение на проживание, с пяти до десяти лет.

Полный список изменений пока не обнародован, но ожидается, что его представят в ближайшее время.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.