После 90 дней боев – несколько месяцев отдыха, – Вениславский о ротации как альтернативе демобилизации

Минобороны разработало механизм ротации военных - многомесячный отдых после 90 дней на фронте.

Фото: golos.com.ua

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Министерство обороны Украины подготовило новый механизм ротации военнослужащих, который предусматривает возможность многомесячного отдыха после 90 дней непрерывной боевой службы. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. По его словам, этот механизм является альтернативой закону о демобилизации.

Вениславский пояснил, что после трех месяцев непрерывного участия в боевых действиях военнослужащие получат право на отдых. Конкретная продолжительность этого периода пока не определена, но речь идет о нескольких месяцах.

«Это как раз тот механизм, о котором также отмечает в своем обращении министр обороны, разработанный механизм ротации: после 90 дней участия непосредственно в боевых действиях, человек имеет право на отдых, опять же, в течение нескольких месяцев. Это та альтернатива увольнению или установлению четких сроков службы... Господин Умеров говорит, что эти рекомендации уже разработаны, будем ожидать», - заявил Вениславский.

Депутат отметил, что закрепить механизм ротации на уровне закона невозможно, поскольку боевые условия меняются, и сложно предсказать, сколько именно военных можно одновременно вывести с передовой. Скорее всего, этот механизм будет регулироваться подзаконными актами, в частности директивами главнокомандующего ВСУ.

«Это должна быть директива: или решение ставки, или приказ главнокомандующего... Потому что на уровне закона мы не можем учесть особенности боевых действий, когда какое количество людей может быть освобождено», - пояснил депутат.

Вениславский также сообщил, что Министерство обороны разработало законопроект, который предусматривает различные варианты увольнения с военной службы после 36, 18 или 12 месяцев непрерывного пребывания в зоне боевых действий. Однако, по его словам, сейчас принятие такого закона маловероятно из-за сложной ситуации на фронте.

«В адрес Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки пришла соответствующая информация за подписью министра обороны Рустема Умерова, который отметил, что законопроект соответствующий разработан. В нем предусматриваются различные варианты увольнения с военной службы после 36, 12 или 18 месяцев непрерывной службы в зоне боевых действий или непосредственного участия в боевых действиях. Но есть позиция Генштаба, есть реальная ситуация на фронте. И в условиях, когда Россия на разных направлениях пытается давить, принятие такого закона одномоментно приведет к увольнению очень большого количества людей, что приведет к очень негативным последствиям. Поэтому на данный момент говорить о том, что мы этот законопроект получим, и он будет проголосован, это, как я уже неоднократно вам говорил, слишком оптимистично», - подытожил Вениславский.

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