Сенатор Кори Букер произнес 25-часовую речь с критикой администрации Трампа

Кори Букер произнес 25-часовую речь против политики Дональда Трампа, установив рекорд по продолжительности выступления.

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Сенатор-демократ Кори Букер выступил с продолжавшейся 25 часов рекордной речью, во время которой критиковал президента Дональда Трампа. Он критиковал сокращение федерального правительства и торговую политику администрации Трампа, призывая Конгресс стать противовесом президенту. Об этом сообщает Reuters.

Кори начал речь в понедельник, 31 марта, в 19.00 по восточному времени и продолжал ее 25 часов и пять минут.

Единственными перерывами Букера были моменты, когда демократы-коллеги поочередно задавали ему вопросы, позволяя ему сохранять контроль над временем выступления. Больше суток сенатор провел на ногах, он не ел и не ходил в туалет.

Он побил рекорд самого длительного непрерывного выступления, ранее принадлежавшего сегрегационисту, сенатору от Южной Каролины Строма Термонду.

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