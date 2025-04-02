В Армия+ добавили шесть новых рапортов – на увольнение по здоровью и по семейным обстоятельствам

Рапорт на увольнение по состоянию здоровья – один из самых популярных в армии.

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В приложении Армия+ появились шесть новых рапортов, которые касаются увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья. Они доступны в новой версии приложения.

Рапорты в Армия+ были запущены в августе 2024 года. С новыми рапортами их общее количество типов составляет 26.

Среди новых рапортов:

Увольнение по причине содержания троих детей до 18 лет;

Увольнение по причине гибели или исчезновения близкого родственника при защите Родины;

Увольнение по причине ухода за супругом или супругой с инвалидностью;

Увольнение по причине ухода и содержания ребенка с инвалидностью;

Увольнение по причине ухода за родственником или родственницей с инвалидностью;

Увольнение по состоянию здоровья.

В Минобороны отметили, что рапорт на увольнение по состоянию здоровья – один из самых популярных в армии.

Рапорты подаются за несколько минут.

«Они имеют исчерпывающие информационные справки, которые дают лаконичные и понятные советы и пояснения, какие документы могут понадобиться при подаче рапорта. Сами рапорты созданы с четким алгоритмом подачи, а каждый шаг имеет подсказки, которые помогут отправить его командиру без ошибок», — отметили в Минобороны.

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