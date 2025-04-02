Планы РФ устроить большое наступление на фронте — это скорее попытка испугать западных партнеров, чем реальная угроза, — Федор Вениславский

Федор Вениславский считает, что заявления о большом наступлении – это больше похоже на блеф, чем на реальную стратегию.

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Депутат от партии "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский прокоментировал информацию о том, что Россия готовит большое наступление весной.

В эфире Новости.Live он сказал, что заявления о большом наступлении – это больше похоже на блеф, чем на реальную стратегию.

"Кроме первых недель или месяца войны — у них нет стратегического или даже оперативного результата... Это для нас не является определяющим фактором. ВСУ смогут нивелировать какие-либо угрозы такого уровня", — заявил Вениславский.

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что российские войска готовятся к новому наступлению на фронте.

Отметим, что также командир 1-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Владимир Фокин сообщил, что РФ готовится к новому наступлению. Укомплектованные резервы врага проходят подготовку на полигонах.

Кроме этого, агентство Associated Press сообщило, что российские войска готовятся к новому наступлению в ближайшие недели, чтобы максимизировать давление на Украину.

Также на днях Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин пытается выиграть время и готовится к новому наступлению, в частности, в Сумской и Харьковской областях.

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