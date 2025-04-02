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Плани РФ влаштувати великий наступ на фронті — це скоріше спроба злякати західних партнерів, ніж реальна загроза, — Федір Вениславський

11:00, 2 квітня 2025
Федір Веніславський вважає, що заяви про великий наступ – це більше схоже на блеф, ніж реальну стратегію.
Плани РФ влаштувати великий наступ на фронті — це скоріше спроба злякати західних партнерів, ніж реальна загроза, — Федір Вениславський
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Депутат від партії "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Вениславський прокоментував інформацію про те, що Росія готує великий наступ навесні.

В ефірі Новини. Live він сказав, що заяви про великий наступ – це більше схоже на блеф, ніж реальну стратегію.

"Крім перших тижнів або місяця війни — вони не мають стратегічного або навіть оперативного результату... Це для нас не є визначальним фактором. ЗСУ зможуть нівелювати будь-які загрози такого рівня", — заявив Веніславський.

Раніше російські війська готуються розпочати новий наступ на фронті в травні поточного року. 

Зазначимо, що також  командир 1-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади Володимир Фокін повідомив, що РФ готується до нового наступу. Укомплектовані резерви ворога проходять підготовку на полігонах.

Крім цього, агентство Associated Press повідомило, що російські війська готуються до нового наступу в найближчі тижні, щоб максимізувати тиск на Україну.

Також днями Президент Володимир Зеленський заявив, що Путін намагається виграти час і готується до нового наступу, зокрема в Сумській і Харківській областях. 

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рф Україна війна Федір Веніславський

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