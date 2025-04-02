У Львові судили бабусю за відверті відео онуки

Суд у Львові визнав опікунку винною у неналежному вихованні онуки.

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У Львові суд визнав опікунку винною в неналежному виконанні обов’язків щодо виховання малолітньої онуки. Підставою для розгляду справи стало те, що дівчинка мала інтимний контакт із неповнолітнім хлопцем і зафіксувала це на відео.

Як зазначено у вироку суду, інцидент стався 26 червня 2024 року. Після розслідування правоохоронці склали адміністративний протокол щодо опікунки дитини.

Відомо, що жінка опікується онукою з 2017 року, оскільки її батьків позбавили батьківських прав. Матір дівчинки померла, а батько перебуває на фронті. У суді вона визнала свою відповідальність і попросила суд призначити їй суворе покарання.

Опікунка пояснила, що виховує онуку самостійно, підтримує контакт зі школою та провела з нею профілактичні бесіди після виявлення ситуації.

Залізничний районний суд м. Львова у справі № 462/247/25 визнав жінку винною за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення — ухилення від виконання обов’язків щодо виховання дітей. Враховуючи обставини та відсутність інших правопорушень, їй призначили адміністративне стягнення у вигляді попередження. Також вона має сплатити 605,60 грн судового збору.

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