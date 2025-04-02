Пенсіонери можуть онлайн отримати довідку про доходи для оформлення субсидії – як це зробити

На вебпорталі Пенсійного фонду можна замовити електронну довідку, яка є аналогом паперового документа.

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У певних випадках пенсіонеру може знадобитися довідка про доходи, наприклад, для оформлення субсидії або виїзду за кордон чи переведення за кордон пенсійних виплат. І як вказують у Міністерстві соціальної політики, щоб її отримати, не обов'язково відвідувати сервісний центр ПФУ – на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду можна замовити електронну довідку, яка є аналогом паперового документа.

Алгоритм дій – наступний:

На вебпорталі Фонду у правому верхньому кутку екрана натискаємо кнопку «Вхід» та проходимо авторизацію за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), BankID або через Дія.Підпис.

В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі «Комунікації з ПФУ» обираємо опцію «Запит на отримання електронних документів»; у вікні, що відкривається, – обираємо «Довідка про доходи пенсіонера».

Заповнюємо обов’язкові поля форми, які позначені зірочкою, та зазначаємо період, за який потрібно сформувати довідку.

Надаємо дозвіл на передачу та обробку персональних даних і натискаємо кнопку «Відправити до ПФУ».

Результати опрацювання заяви будуть доступні у розділі «Мої звернення» (на панелі зліва).

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